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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«الاستشعار عن بعد» يوقع بروتوكولا مع البتروكيماويات| حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع

حصاد أنشطة وزارة
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٧ فبراير وحتى ٢٣ فبراير وكان على النحو الآتي:

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1) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة جامعة دمنهور، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، حيث تفقد الوزير موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، ومبنى كلية التمريض، ومبنى المعامل المركزية، وموقع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي، وكلية الهندسة، وأشاد الوزير بإمكانيات وحجم التجهيزات داخل عدد من هذه المنشآت التي سيتم دخول بعضها ضمن منظومة الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة.


2) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ لمناقشة سُبل التعاون المشترك، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال إكسابهم المهارات التي تؤهلهم للقيام بدور محوري في تنمية المجتمع.

3) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت، وخلال الاجتماع وافق المجلس على المنح المُقدمة في برامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، والإشراف المشترك لطلاب الدكتوراه، بالإضافة إلى المنح المُقدمة للطلاب والمهنيين للدراسة في الكليات المُجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الفنية والتطبيقية والمهنية.

4) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالشرق الأوسط، وخلال اللقاء بحث الطرفان عددًا من ملفات التعاون المشتركة، من بينها الوقوف على تطورات العمل بمشروع مكتب الوكالة المزمع إنشاؤه فى جامعة القاهرة، وكذا مركز "التوظيف الفرانكوفونى"، والذى يهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب على المهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل، من خلال خبراء دوليين، وبالتعاون مع الشركات الدولية؛ لإكسابهم المهارات التقنية والتكنولوجية اللازمة.

5) نظمت اللجنة الوطنية المصرية فعاليات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، تحت عنوان: "اللغة العربية والإبداع الرقمي" لتكريم الطلاب والمُعَلمين المُشرفين، ما يعكس حرص القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية على بناء أجيال تتحلى بقدرات إبداعية ومهارات مُستقبلية تؤهلها ليكونوا قادرين على الإنتاج والابتكار، حيث أن هؤلاء الطلاب الموهوبين هم ثروة المُجتمع ومبعث تقدمه.

6) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، على هامش انطلاق النسخة (14) من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب (EDUGATE)، وأشار الوزير إلى أهمية التصنيف في تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات، مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح من خلال توطيد العلاقات الدولية، والتعاون مع المستفدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع.

7) قام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بوضع حجر الأساس لمرصد فلكي جديد يحمل اسم (مرصد سيناء الفلكي)، ويستقر فوق أحد جبال جنوب سيناء، ويأتي مشروع إنشاء المرصد الفلكي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2265 لسنة 2016، والذي صدر بتشكيل لجنة لإنشاء مرصد فلكي جديد، ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث قام المعهد بالعمل على مدار السنوات الماضية لاختيار أنسب موقع لإنشاء المرصد الفلكي بواسطة فريق بحثي من المعهد، وتم اختيار قمة (جبل الرجوم) بجنوب سيناء بارتفاع أكثر من 1600 متر وهو واحد من بين أعلى عشرين قمة جبلية في الأراضي المصرية، كما يساعد إنشاء هذا المرصد في تحقيق مساهمات علمية عالمية نظرًا لطبيعة سماء مصر وملائمتها للأرصاد الفلكية المختلفة.

8) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة المشروعات المقبولة ضمن مُبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، وتأتي المُشاركة في هذه المُبادرة إيمانًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التعاون العربي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لتعزيز التنمية الشاملة والاقتصاد المعرفي في الدول العربية والإسهام في تحقيق تكامل عربي وتوجيه الموارد والبنية التحتية المُتاحة في الدول العربية لتنمية القدرات وتعزيز الابتكار في المنطقة.

9) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الهام لمنظمة اليونسكو في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع لنقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، حيث ساهم بنك المعرفة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، كما أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

10) وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع شركة البتروكيماويات المصرية، ويهدف بروتوكول التعاون إلى توجيه خبرات وإمكانيات الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وشركة البتروكيماويات المصرية؛ لتحقيق مُتطلبات وأولويات خطط الجانبين في كافة المجالات العلمية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالشركة خلال المرحلة القادمة، والاستفادة من الجانب البحثي والتقني الذي تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.
 

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع9
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع9
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع8
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع8
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع7
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع7
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع6
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع6
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع5
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع5
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع4
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع4
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع3
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع3
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع2
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع2
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع1
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع1
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
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