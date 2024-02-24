عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

141 يوما من العدوان.. كثافة القصف الإسرائيلي يعطل الإسعاف عن نقل الجرحى في غزة

سيارة الإسعاف أمام
سيارة الإسعاف أمام في قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، بأن سيارات الإسعاف في قطاع غزة، تواجه صعوبات في نقل الجرحى والشهداء إلى المرافق الصحية بسبب كثافة واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع الذي يتعرض لعدوان متواصل لمدة 141 يوم.

وأوضحت "وفا" أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، حيث نفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منازل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى، وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف.

ووصل قصف الاحتلال إلى أحياء الصبرة، وتل الهوى، والدرج بمدنية غزة إلى قصف مدفعي مكثف، مخلّفا عشرات الإصابات، إلى جانب استشهاد ستة فلسطينيين، في استهداف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في النصيرات، والبريج، ودير البلح وسط قطاع غزة.

 

وأسفر القصف المدفعي على المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، عن ارتقاء شهيدين، وإصابة آخرين بجروح.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خان يونس، التي دمر الاحتلال كافة المنازل فيها، بحجة إقامة منطقة عازلة، حسب ما أعلنته منظمة "بتسليم" الإسرائيلية.

وفي شرق مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية قصفت طائرات الاحتلال منزلين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف قرب مراكز ايواء وخيام النازحين، في المواصي غرب مدينة رفح.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرا، موضحة أن الاحتلال لا يسهل عملية إجلاء المرضى لعلاجهم بالمستشفى الميداني التابع لها.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة، وتمنع الوصول إليها، معربة عن قلقها من استمرار احتجاز الطواقم الطبية.

كما أكدت أن الأهالي والنازحون في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة، ووضعا صحيا كارثيا، في ظل منع وصول المساعدات.

 

ولم تعد المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح قادرة على استيعاب النازحين والأهالي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29514 شهيدا، ونحو 69616 جريحا.

 

القصف الإسرائيلي الإسعاف نقل الجرحى في غزة سيارات الإسعاف في قطاع غزة سيارات الإسعاف الإسعاف في قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

سيرتدي القميص الأبيض.. مفاجأة بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

الجيش السوري يخلي موقعا عسكريا قرب خط وقف إطلاق النار بالجولان المحتلة

الاستماع لأقوال الشهود في واقعة سقوط سوداني بمنور عقار في مدينة نصر

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة.. وطقس مائل للبرودة نهارا

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

141 يوما من العدوان.. كثافة القصف الإسرائيلي يعطل الإسعاف عن نقل الجرحى في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوس المنغولي.. علماء يكتشفون لغز سور ترابي وخندق و34 هيكل غامض

طريقة عمل كيش بالبف بيستري| جديدة وغير تقليدية

مفاجأة كبرى.. علماء يكتشفون القصة الأصلية لخلل سياتل الخطير في الأرض

يسرا تستعرض أناقتها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ