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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات |صفقة رأس الحكمة تمهد الطريق لحل أزمة شح الدولار.. الحكومة المصرية تمتلك 35% في مشروع التطوير

توقيع اتفاق رأس الحكمة
توقيع اتفاق رأس الحكمة

استحوذت اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات الموقعة أمس الجمعة، والتي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار على اهتمامات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت 24 فبراير 2024.

ووقعت مصر والإمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة في محافظة مرسى مطروح، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر ستتحصل من خلال هذه الصفقة على 35 مليار دولار خلال شهرين، كسيولة مباشرة تدخل إلى السوق المصري.

وتحت عنوان "شراكة مصرية اماراتية تمهد الطريق لحل أزمة شح الدولار" تحدثت صحيفة العرب الإماراتية عن اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة، قائلة "كثفت الحكومة المصرية خطواتها الساعية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وطمأنة المواطنين قبل حلول شهر رمضان بأيام، والذي يشهد نسب استهلاك مرتفعة تضاعف القلق الشعبي جراء التضخم المفرط الذي يخلف تداعيات على الحياة اليومية، في وقت تسعى فيه إلى التفرغ بشكل أكبر لمجابهة تحديات جسيمة على الحدود مع قطاع غزة، والتي تشكل تهديدا رئيسيّا للأمن القومي المصري".

وأضافت" العرب": "شهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية التي وصفها بأنها “أكبر شراكة استثمارية” بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشارك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المشروع كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة “إيه دي كيو” كممثل عن الإمارات".

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن" المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وهي الشركة القابضة للمشروع، ويحوي فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال وإنشاء مطار دولي. ويعتمد المشروع على استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تدخل مصر خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وستكون لمصر نسبة 35 في المئة من أرباح مشروع من المتوقع أن يدر ربحا يقدر بـ150 مليار دولار".

ونوهت إلى أن المشروع وغيره من المشروعات والصفقات، يوفر سيولة نقدية من العملة الصعبة تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي. وتسعى الحكومة المصرية حاليا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض وافق عليه بثلاثة مليارات دولار، والاستمرار في إجراءات أقرتها وثيقة ملكية الدولة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي السياق نفسه، أبرزت صحيفة الوطن الإماراتية، اتفاق الـ150 مليار دولار، بين مصر والإمارات، موضحة أن الشركة "القابضة” – ADQ " وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، ستستحوذ “القابضة” – ADQ – على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن “القابضة” – ADQ – ستحول 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

وأكدت "الوطن" أن هذا الاستثمار المهم يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.

وقالت إن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

ولفتت إلى أن “القابضة” – ADQ – تهدف من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية.

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