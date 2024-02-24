محكوم عليه بـ 109 سنوات.. ضبط خط البحيرة وبحوزته مخدرات وسلاح

كثفت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى "شديد الخطورة"- سبق إتهامه فى 28 قضية ما بين "مخدرات، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه فى جنايات وجنح "سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح بدون ترخيص" بإجمالى مدد حبس 109 سنوات) بالإتجار بالمواد المخدرة وكذا ارتكاب عدد من وقائع سرقة السيارات واتخاذه من دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام- بندقية آلية- بندقية خرطوش).. واعترف بارتكابه (6) وقائع سرقة سيارات وتصريفها لعملائه (3 أشخاص "سيئى النية" - بمحافظات مطروح، كفرالشيخ، القاهرة).. تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.