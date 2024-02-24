عملية نصب كبيرة.. عاطلان يجمعان من مواطنين 63 مليون جنيه بحيلة مغرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين – مقيمان بالأسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكوران بـ (63) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.