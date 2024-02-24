محكوم عليه بالمؤبد.. سقوط عاطل هارب من تنفيذ أحكام في قنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية محكوم عليه فى (70 حكم "مستأنف ، جزئى" بإجمالى عقوبات بالحبس 11 سنة و6 شهور فى قضايا "تبديد، إيصال أمانة").

وتم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "شروع فى قتل" وبحوزته "فرد محلى وطلقة" وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.