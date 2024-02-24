بسبب خلافات الجيرة.. مشاجرة تنتهى بوفاة عامل فى بورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعنى بالجسم.

وتبين بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لخلافات الجيرة قام على إثرها المذكورين بالتعدى على المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (طبنجة – 2 سلاح أبيض)المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.