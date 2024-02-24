سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بـ 4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى-خزينة وعدد من الطلقات) وتنفيذ (844) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (8,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 4 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (66) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (20 بندقية آلية – 31 بندقية خرطوش –34 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (66 متهم لـ 55 منهم معلومات جنائية") .

كما تم ضبط (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,470 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (16 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (530) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( 26 كيلو جرام لمخدر الحشيش)..بحوزة (5 متهمين) وضبط (4) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (4 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (4متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.