المصريين الأحرار: الصفقات الاقتصادية توسع قاعدة الاستثمار في مصر

قالت الدكتورة هبة واصل أمين عام حزب المصريين الأحرار ، إن أي صفقات تبرمها مصر تمثل توسيع لقاعدة استثمارية تهدف بدء حدوث انفراجة اقتصادية خاصة أننا على أبواب الإنتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلي أن مصر تعانى من أزمة بشأن الفجوة الدولارية الحالية التى يتطلب حلها سرعة إيجاد حلول بديلة إستثمارية تساهم فى ضخ وزيادة السيولة الدولارية لتوفير الدولار والعملات الأخرى، ما يعكس أن الصفقات تهدف خدمة البلاد في الوقت الراهن.



وأوضحت" واصل"، أن الصفقات تساهم فى توفير السلع الأساسية، ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية .

وأكدت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ، أن تلك الصفقة عظيمة للنمو الاقتصادى وقرار سليم ١٠٠% لان مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة مشروع استهدف التنمية والنمو معا واستهدف تطوير الساحل الشمالي الغربي من العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق .

واستطردت أن رقم ٣٥ مليار دولارا هي أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة باقتصاد مصر ، مشيده بجهود القيادة السياسية لمصر والإمارات والذي يضرب نموذجا مشرفا ، كما إنها ردت على الشائعات والإعلام المعادى" مشددة علي أن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع كما يشاع من أبواق الافك و أعداء الوطن.

وأشارت إلي أن نتائج المشروع الاستثمارى والعائد من ضخ ٣٥ مليار دولارا خلال اسابيع في السوق سيعمل على توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي ، مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وتوفير فرص عمل أمام ملايين المصريين، مؤكده أن العاملين في تلك المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة بهذا الشأن.

وأكدت أهمية دور الجهات الرقابية على الأسواق وسعر الصرف للخروج من الأزمة الإقتصادية.