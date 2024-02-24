عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: الصفقات الاقتصادية توسع قاعدة الاستثمار في مصر

هبة واصل
هبة واصل

قالت الدكتورة هبة واصل أمين عام حزب المصريين الأحرار ، إن أي صفقات تبرمها مصر تمثل توسيع لقاعدة استثمارية تهدف بدء حدوث انفراجة اقتصادية خاصة أننا على أبواب  الإنتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلي أن مصر تعانى من أزمة بشأن الفجوة الدولارية الحالية التى يتطلب حلها سرعة إيجاد حلول بديلة إستثمارية تساهم فى ضخ  وزيادة السيولة الدولارية لتوفير الدولار والعملات الأخرى، ما يعكس أن الصفقات تهدف خدمة البلاد في الوقت الراهن.


وأوضحت" واصل"، أن الصفقات تساهم فى توفير السلع الأساسية، ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية .

وأكدت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ، أن تلك الصفقة عظيمة للنمو الاقتصادى وقرار سليم ١٠٠% لان مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة مشروع استهدف التنمية والنمو معا واستهدف تطوير الساحل الشمالي الغربي من العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق .

واستطردت أن رقم  ٣٥  مليار دولارا هي أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة باقتصاد مصر ، مشيده بجهود القيادة السياسية لمصر والإمارات والذي يضرب نموذجا مشرفا ، كما إنها ردت على الشائعات والإعلام المعادى" مشددة علي أن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع كما يشاع من أبواق الافك و أعداء الوطن.

وأشارت إلي أن نتائج المشروع الاستثمارى والعائد من ضخ ٣٥ مليار دولارا خلال اسابيع في السوق سيعمل على توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي ، مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وتوفير فرص عمل أمام ملايين المصريين، مؤكده أن العاملين في تلك المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات  وجميع الوظائف المرتبطة بهذا الشأن.

وأكدت أهمية دور الجهات الرقابية على الأسواق  وسعر الصرف للخروج من الأزمة الإقتصادية.

هبة واصل صندوق النقد الدولى الفجوة الدولارية حزب المصريين الاحرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.. السفير الروسي لدى مصر يوجه رسالة للمصريين

رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

شبهات سرقة واحتيال..البنتاجون يفتح عشرات التحقيقات بشأن المساعدات لأوكرانيا

الزمالك بالقميص الأبيض أمام أبو سليم الليبي غداً

قرارعاجل ضدد السائق المتهم بدهس 3 طلاب في المرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Watch it تطرح بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين

بعد أول مشاركة له.. ماذا قدم المهاجم الفلسطيني مع القلعة الحمراء؟

بريطانية تنجب طفلها السادس في موقف سيارات.. وهذا ما حدث| صور

بالأسود.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ