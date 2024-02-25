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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

صدى البلد

كشفت الحكومة الكولومبية  عن خططها لانتشال قطع من حطام السفينة الشراعية سان خوسيه عام 1708، والتي يعتقد أنها تحتوي على شحنة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

 

كنز البحر الكاريبي 

قال وزير الثقافة الكولومبي، خوان ديفيد كوريا، إن المحاولات الأولى ستتم بين أبريل ومايو، اعتمادا على ظروف المحيط في منطقة البحر الكاريبي. وتعهد كوريا بأنها ستكون رحلة علمية.
 

وقال كوريا عقب اجتماعه مع الرئيس جوستافو بيترو: "هذا حطام أثري، وليس كنزًا، وهذه فرصة لنا لنصبح دولة في طليعة الأبحاث الأثرية تحت الماء."

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: 

 

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