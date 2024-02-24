قرار عاجل بمتابعة الطلاب ذوي الهمم بالمدارس واكتشاف الموهوبين منهم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم .

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية ؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة قامت بتضمين إشارات للكلمات الأكثر تكرارًا والأكثر ألفة لطلاب الصم وضعاف السمع في كتب القيم واحترام الآخر بداية من الصف الثالث الابتدائي؛ وذلك لتيسير التعامل مع هؤلاء الطلاب، لافتاً إلى وجود ١٤٦ ألف طالب مدمج في مصر وأن وهناك ٣٣٠ مدرسة تربية خاصة فى مجالات التربية الفكرية والسمعية والبصرية.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، حيث تم عقد مؤتمر "رفقاء قادرون باختلاف"، مؤكداً على أن الدمج والتربية الخاصة من أهم القضايا التي تأتي على رأس أولويات الوزارة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب من ذوى الهمم وذوى الإعاقة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.



ومن جانبه، رحب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مثمنا زيارته للمحافظة وجهوده المستمرة فى تطوير ومتابعة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمدارس، فضلاً عن التوسع في إنشاء المدارس، وزيادة عدد المعلمين المتدربين بالمحافظة.