مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف حيث في قرار استنائي من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التوجيه بتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، تخفيفا للآثار التضخمية والأعباء على المواطنين، خاصة في الظروف الراهنة التي تحتاج غلى دعم لتبيسة متطلبات الحياة.

شاهد الفيديو:

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبكير زيادة المعاشات السنوية التي نص عليها القانون، لتصرف في مارس المقبل، أي قبل ميعاد صرفها الأساسي بأربع أشهر.

وطبقا للقانون يتم صرف المعاشات في معادها الطبيعي أول يوليو من كل عام، ولكن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بكر صرفها 4 أشهر لتصرف في مارس بزيادة 15% ليستفيد من تلك الزيادة مستحقي المعاشات الذي يبلغ عددهم ما يقرب من أكثر من 10 مليون.

ونصت المادة 35 على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 من شهر يونيو من كل عام، ويتم صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو سنويًا، وبناء عليه، كان من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024، ولكن صدور القرار الرئاسي بكّر موعد صرفها لتكون في مارس المقبل.