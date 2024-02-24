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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلاف بين كهربا و كولر في الأهلي.. واستبعاد اللاعب من المباريات

كولر وكهربا
كولر وكهربا

فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة، بشأن  خلاف بين “كولر” المدير الفني للنادي الأهلي، و"محمود كهربا" لاعب الفريق، على خلفية عدم سفره مع الفريق إلى غانا؛ للمشاركة في مباراة ميدياما الغاني، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية "كهربا واحد من الناس الخيرين جدًا مع أهله وبار بأهله، وأنا أختلف مع كهربا في هذا الموقف، يرفض السفر مع الفريق إلى غانا بسبب حفل زفاف شقيقته؟".

وأضاف: "كهربا أخد مخاطرة على نفسه بهذا القرار، لو كان الأهلي لم يحقق نتيجة إيجابية في المباراة؛ كان "شال الليلة مع الجمهور، الماتش عدى، وكهربا شال مع كولر".

وأوضح أن: "الماتش لو مكنش عدى؛ كهربا كان هيشيل فاتورة هتأثر عليه في اللي جاي مع جمهور النادي الأهلي»، مضيفا: «كان يجب على كهربا أن يتواجد مع الأهلي في تلك المباراة المهمة، وأتمنى أن يراجع اللاعب حساباته في الفترة المقبلة".

وأكمل حديثه: "من كواليسي، كهربا، هيحاسب على فاتورة تقيلة مع كولر، والمباريات المقبلة هتثبت هذا الكلام، المدير الفني دايمًا بيحب اللعيب اللي حاطط رقبته مع الفريق تحت أي ظروف، لأن ده الاحتراف".

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