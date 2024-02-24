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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد إحياء ثالث حفلاتهما فى كندا .. وائل جسار ينشر صورة جديدة بصحبة جورج وسوف

صدى البلد

نشر الفنان وائل جسار صورة برفقة الفنان جورج وسوف أثناء استعدداهما لإحياء أحدث الحفلات التى تجمعهما ضمن جولة حفلات كندا .

كتب وائل جسار على الصورة ، معلقًا: “مع سلطان القلوب الأسطورة جورج وسوف الله يطول بعمره في جولتنا الناجحة جدا في كندا”.

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وأحيا مساء أمس كل من سلطان الطرب الفنان الكبيرجورج وسوف والفنان اللبنانى وائل جسار، ثالث حفلات جولتهما الغنائية في كندا، بمدينة مونتريال، وذلك بعد أن أحيا الثنائى أولى حفلاتهما في مدينة أوتاوا، وثانى حفل بمدينة ادمونتون.

وأطلق النجم وائل جسار خلال الأيام الماضية ، أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف وذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة. 

الكليب إنتاج: Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم  وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء: George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.

وكان النجم وائل جسار تألق فى إحياء حفل رأس السنة الذي أقيم بداخل إحدى الفنادق بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر من مخلتف الجنسيات العربية.

وعلى صعيد أخر ء قد أحيي الفنان وائل جسار حفل  ألحان صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية. 

وشارك فيه عدد كبير من المطربين وقدمزا مجموعة من أشهر الأغنيات التى قدمها الملحن صلاح الشرنوبي وعلى رأسهم أصالة وراغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم، وأسماء المنور.

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