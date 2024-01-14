لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لبنش مارك لحظة وصول الفنان وائل جسار إلى الرياض إستعدادًا لإحياء أحدث حفلات موسم الرياض ، ألحان صلاح الشرنوبي .

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وطرحت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار صلاح الشرنوبي بموسم الرياض تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة، وذلك استعدادا لإقامة الحفل يوم 18 يناير الحالي.



وجاءت أسعار التذاكر باربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.



الحفل من المفترض أن يقام يوم 18 يناير على مسرح أبو بكر سالم ويشارك فيه عدد كبير من المطربين يقدمون مجموعة من أشهر الأغنيات التى قدمها الملحن صلاح الشرنوبي وعلى رأسهم أصالة وراغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم، وأسماء المنور.



وشهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت.

ومن أبرز لقطات حفل كاسيت 90 تقديم أغنية باربي جيرل الشهيرة من خلال إحدى الفرق الأجنبية، وعدد من الأغاني الشهيرة في ذلك الوقت على مسرح أبو بكر سالم.

كما ظهر الفنان مصطفى قمر بإطلالة شبابية ونظارة لافتة للنظر، وقدم عددا من أغنياته الشهيرة منها السود عيونه، وأنا بحبك يا مصطفى، وغيرها.

واسترجع الفنان إيهاب توفيق ذكريات أشهر وأنجح أغنياته في تقرير مصور له قبل الحفل، وغنى وسط تفاعل الجمهور أبرز هذه الأعمال منها عدى الليل وغيرها، ومثله زميله الفنان هشام عباس صاحب أغنية ناري نارين الشهيرة.