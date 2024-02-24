الحكومة : الصفقة الاستثمارية تضم مشروع "مارينا" سياحي عالمي

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة ابو ظبي القابضة .

وأضاف المستشار محمد الحمصاني خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن المشروع عبارة عن مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ، ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة ، و " مارينا " سياحي عالمي .

واردف متحدث الوزراء ، أن المدينة ستضم حي مال وأعمال عالمي ، موضحا ان المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه .

وتابع ، أن الصفقة الاستثمارية قيمتها ٣٥ مليار دولار ، وسيتم دخولهم الي مصر من خلال قسطين الأول بقيمة ١٥ مليار دولار والثاني بقيمة ٢٠ مليار دولار .