محافظ المنيا: خطة ترويجية بالمدارس ومراكز الشباب ومكتبة مصر العامة لافتتاح المتحف المصري

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده العظيمة في إنهاء حرب غزة ونجاح مؤتمر شرم الشيخ للسلام، والذي أعاد التأكيد على الدور المصري الريادي في دعم استقرار المنطقة وتصدر المشهد العالمي بحكمة وقيادة وطنية رشيدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، والدكتور محمد محمود أنيس السكرتير العام، والعقيد أ.ح محمد أبوزيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة.

وأعلن المحافظ إطلاق خطة ترويجية موسعة داخل مدارس المحافظة ومراكز الشباب ومكتبة مصر العامة، إلى جانب عرض فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير عبر الشاشات في الميادين العامة، دعمًا لهذا الحدث العالمي الذي يُجسد عظمة الحضارة المصرية ويؤكد ريادة الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها وتاريخها.

و أوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاقتراع في يومي 10 و11 من شهر نوفمبر المقبل، مشددًا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ومؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية تنظيمي فقط لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بمحافظة المنيا.

ووجّه المحافظ برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين خلال فترة الانتخابات لضمان الانضباط الكامل بالمقار الانتخابية.

كما شدد المحافظ على استمرار متابعة الأسعار وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع متابعة المواقف العامة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين.

ووجّه المحافظ بمراجعة جاهزية غرف الطوارئ والعمليات وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار والسيول، ومتابعة تطهير وصيانة مخرات السيول الـ32 على مستوى المراكز بالتنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية لضمان جاهزية منظومة التصريف وحماية الأرواح والممتلكات