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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرص عمل وهمية .. نصاب يستولى على أموال راغبي السفر للخارج

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب على بعض المواطنين وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (2 مليون جنيه) مقابل استخراج تأشيرات سفر لهم بالخارج.

 بالفحص أمكن تحديد القائم على ذلك النشاط (عاطل – له معلومات جنائية ، ومطلوب التنفذ عليه فى عدد من القضايا بتهم "نصب وتبديد") .. حيث قام المذكور بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال تأسيس شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب تسليمهم عقوداً وهمية منسوبة للعديد من الشركات بالخارج ، وقيامه عقب ذلك بإغلاق مقر الشركة المشار إليها وهروبه خشية ضبطه. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ،وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – عدد من الكارنيهات وشهادة "مزورين" تحمل بيانات المتهم منسوبة لجهات ومؤسسات مختلفة "وهمية وبألقاب منتحلة" – بطاقة دفع إلكترونى "المستخدمة فى إيداع المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياه" – دفتر إيصالات أمانة – 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية إلحاق العمالة بالخارج الشركات التجارية السفر للعمل النصب والاحتيال تأسيس شركة تأشيرات سفر

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