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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة إنجاز غير مسبوق.. ونعمل وفق مخطط لجذب الاستثمارات

صدى البلد

علق وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية  لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع  رأس الحكمة.

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وقال  وليد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مشروع تطوير رأس الحكمة إنجاز كبير غير مسبوق".

وأضاف وليد عباس:" نعمل وفق خطة استراتيجية لجذب الاستثمارات الضخمة في كل القطاعات".

وأوضح وليد عباس: "بتوجيهات الرئيس السيسي يتم العمل على تطوير الساحل الشمالي الغربي بشكل متكامل، وتم وضع مخطط استراتيجي لتطوير الساحل، ويحتوي المخطط على 6 مدن جديدة وبدأنا الدعوة للاستثمار فيه".

وأكمل وليد عباس: "تم العمل على رفع كفاءة شبكة الطرق وإنشاء طرق جديدة بالساحل الشمالي والعالم بدأ يلتفت إلى الاستثمار في الساحل الشمالي".

المجتمعات العمرانية رأس الحكمة الساحل الساحل الشمالي اخبار التوك شو

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