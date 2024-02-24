عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يطلب موافقة مجلس الوزراء على الخطط العملياتية لغزو رفح.. الأسبوع المقبل

صدى البلد

في إعلان صدر مؤخراً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نية تصعيد العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما يشير إلى مرحلة متصاعدة من الصراع الدائر مع حماس. وحدد البيان، الذي نشرته يديعوت نيوز، خططًا للقيام بعمل عسكري شامل يهدف إلى القضاء على قوات حماس في المنطقة.

أكد نتنياهو: "نعمل على استكمال القضاء على كتائب حماس في رفح". وقال "سأعقد اجتماعا لمجلس الوزراء في بداية الاسبوع للموافقة على الخطط العملياتية للعمل في رفح بما في ذلك اجلاء السكان المدنيين من هناك."

وشدد نتنياهو على أن الجمع بين الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة سيكون حاسماً في تحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل تأمين إطلاق سراح الرهائن، وتحييد حماس، وتحقيق أهداف استراتيجية أوسع نطاقاً.

في هذه الأثناء، اندلعت الاحتجاجات في تل أبيب حيث طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو. ويعكس السخط المتزايد بين قطاعات السكان الإسرائيليين مخاوف أوسع نطاقاً بشأن تعامل الحكومة مع الحرب وملف الرهائن، بما في ذلك استجابتها للتحديات والجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم .  

بينما يستعد نتنياهو لحشد القوات العسكرية للعمليات في رفح، يظل المشهد السياسي في إسرائيل محفوفاً بعدم اليقين. أثار مسار العمل الذي اقترحه رئيس الوزراء جدلاً حول مدى فعالية التدخل العسكري والتداعيات المحتملة على الاستقرار الإقليمي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

ترشيحاتنا

«المدمرة USS ميسون» تسقط صاروخا حوثيا استهدف ناقلة نفط وكيماويات أمريكية

السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل حاول إنهاء حياة طليقته بأسيوط

112 ألف دولار فائدة يومية.. ما هي غرامة ترامب الضخمة المطالب بدفعها؟

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2024

مسؤول سابق يعدد مزايا مشروع رأس الحكمة ودوره في تنمية الساحل

المجتمعات العمرانية: 23 مليون مواطن يعملون في المشروعات التنموية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ