نتنياهو يطلب موافقة مجلس الوزراء على الخطط العملياتية لغزو رفح.. الأسبوع المقبل

في إعلان صدر مؤخراً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نية تصعيد العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما يشير إلى مرحلة متصاعدة من الصراع الدائر مع حماس. وحدد البيان، الذي نشرته يديعوت نيوز، خططًا للقيام بعمل عسكري شامل يهدف إلى القضاء على قوات حماس في المنطقة.

أكد نتنياهو: "نعمل على استكمال القضاء على كتائب حماس في رفح". وقال "سأعقد اجتماعا لمجلس الوزراء في بداية الاسبوع للموافقة على الخطط العملياتية للعمل في رفح بما في ذلك اجلاء السكان المدنيين من هناك."

وشدد نتنياهو على أن الجمع بين الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة سيكون حاسماً في تحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل تأمين إطلاق سراح الرهائن، وتحييد حماس، وتحقيق أهداف استراتيجية أوسع نطاقاً.

في هذه الأثناء، اندلعت الاحتجاجات في تل أبيب حيث طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو. ويعكس السخط المتزايد بين قطاعات السكان الإسرائيليين مخاوف أوسع نطاقاً بشأن تعامل الحكومة مع الحرب وملف الرهائن، بما في ذلك استجابتها للتحديات والجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم .

بينما يستعد نتنياهو لحشد القوات العسكرية للعمليات في رفح، يظل المشهد السياسي في إسرائيل محفوفاً بعدم اليقين. أثار مسار العمل الذي اقترحه رئيس الوزراء جدلاً حول مدى فعالية التدخل العسكري والتداعيات المحتملة على الاستقرار الإقليمي.