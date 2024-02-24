عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الأول لبدء تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

 

txt

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق ومحور طنطا - السنطة - زفتى

وأسفرت الحملات في اليوم الاول للمرحلة الثانية عن إزالة حالة بناء مخالف على مساحة ٢٨م٢ و ٩ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٤ قيراط و ٣ أسهم و ٤ حالاتتعدي على الارضي الزراعية الخاصة على مساحة ٢١٢٢م٢  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتين متغيرات مكانية غير قانونية .

txt

بعد لقاء بلدية المحلة|«المصري» يطالب رابطة الأندية باختيار ملعب بديل لمباريات الفريق

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه 22 بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

IMG-20240224-WA0088
IMG-20240224-WA0088
IMG-20240224-WA0090
IMG-20240224-WA0090
IMG-20240224-WA0089
IMG-20240224-WA0089
IMG-20240224-WA0086
IMG-20240224-WA0086
إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات الموجه الـ 22 لإزالة التعديات الوطنية للطوارئ والسلامة الوحدات المحلية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للشبكة الوطنية للطوارئ لشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق ومحور طنطا - السنطة - زفتى

ترشيحاتنا

بثنائية كين| بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج في الدوري الألماني

نتنياهو: إسرائيل تعمل على مخطط آخر بشأن صفقة أسرى محتملة

توقعات بانخفاض سعر الصرف ووقف التضخم في مصر بعد صفقة "رأس الحكمة"

دعاء ليلة النصف من شعبان للميت .. يسعد به ويضيء قبره ويدخله الجنة

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المتظاهرين ضد نتنياهو بتل أبيب| فيديو

من مسجد الإمام الحسين.. الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان ..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ