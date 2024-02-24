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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: نتنياهو حاول تقليص نطاق عمل الوفد الإسرائيلي في باريس مرتين

أعضاء حكومة الحرب
أعضاء حكومة الحرب

قال القناة 13 العبرية، في تقرير مساء اليوم السبت، إنه بينما كان الوفد الإسرائيلي متوجهاً إلى اجتماع باريس أمس؛ أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثة هاتفية مع أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك يوآف جالانت، وبيني جانتس، وجادي آيزنكوت، حول الوفد.

وبحسب التقرير، طلب نتنياهو في تلك المحادثة تقليص مهمة الوفد إلى باريس، أي تقليص نطاق المفاوضات التي ترغب إسرائيل في الحديث عنها، لكن جانتس وآيزنكوت اعترضا بشدة، وأصرا على أن ذلك لن يحدث، ولم يحدث ذلك.

وأكدت القناة في تقريرها أنه لم يتم تقليص التفويض، لكن في الليلة التي سبقت ذلك حاول نتنياهو أيضاً تقليص التفويض، لكن ذلك لم يتحقق بعد طلب جالانت.

ووفقا للوسائل الإعلام الإسرائيلية عاد الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس الموساد دافيد برنياع ، ورئيس الشاباك رونان بار وآخرين ، إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد يوم من المفاوضات المكثفة، والتي في نهايتها تم الاتفاق على مخطط جديد لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وبحسب وسائل الإعلام تتضمن المبادئ المتفق عليها بشأن الصفقة إطلاق سراح نحو 40 أسيرا إسرائيليا مقابل نحو 300 أسير فلسطيني.

ومن المتوقع أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع. كما سيكون هناك انسحاب متجدد لجيش الاحتلال من قطاع غزة وسيكون من الممكن مرور النساء والأطفال إلى شمال القطاع. 

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