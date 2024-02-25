فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

حضرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلTIFFANY & CO للمجوهرات كونها سفيرة لها.

ظهرت نانسي عجرم بفستان قصير بكتف واحد، مزين بكريستالات فضية وشكل "فيونكة" على الكتف.

والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وسعره 3,410 دولار، أي 105 ألف جنيه مصري.

ونسقت معه حذاء أسود مزين بكريستالات فضية، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها مع مجوهرات من TIFFANY & CO.



أما ليا ارتدت فستانا أسود مزين بفيونكة من الأمام.

على جانب آخر، نشرت نانسي عجرم بيانا للتعليق على الهجوم الذي تعرضت له بعد التقاطها صورة مع مدون سياحة اسرائيلي.