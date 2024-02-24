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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شذى حسون تمزج بين الأناقة والجمال بالأبيض المطرز

شذي حسون
شذي حسون

تميل الفنانة العراقية شذى حسون، لمواكبة الموضة وتوظيفها بأسلوب ناعم يعكس ذوقها الراقي وقوامها الرشيق لتصبح محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وبدت شذى حسون بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا، باللون الأبيض وطرز بحبات الكريستال، واختارت تسريحة شعر ناعمة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية ولون النود في الشفاه.


صدرت أحدث أغنيات المطربة العراقية شذى حسون بعنوان "كان واضح" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

جاءت أغنية "كان واضح" باللهجة الخليجية، وتُعد ثاني أغنات شذى حسون باللهجة الخليجية في العام الجديد ٢٠٢٤ بعد أغنية "ما خذاك الوقت" التي صدرت قبل شهر.

أغنية "كان واضح" من اللون الغنائي الدارمي، وتناولت معاناة الحبيبة مع شريكها الذي عمل على تدمير العلاقة من خلال إنفعالاته وتصرفاته المُدمرة للحب.

وصدرت أغنية "كان واضح" على طريقة الفيديو كليب وتم تصويره في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

وحملت أغنية "كان واضح" كلمات سمر البحرينية والحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

من جهة اخري، تواصل شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، حيث أضافت مؤخراً أغنية للألبوم بعنوان “دلع دلع”.

وتتعاون شذى حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها  في مصر خلال المرحلة القادمة.

كانت المطربة شذى حسون قد طرحت في يونيو الماضى، كليب"على ما أظن"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم. 

وطرحت شذى حسون ، أغنيتها "على ما أظن" باللهجة المصرية، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وتعتمد شذى حسون ، في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وعلي جانب آخر، انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.

أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل. 
 

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٣_٢١٤٦١١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٣_٢١٤٦١١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٣_٢١٤٦١١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٣_٢١٤٦١١

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