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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفاجأة في قضية سب وقذف شيرين عبد الوهاب لمحمد الشاعر.. أدلة إضافية وتأجيل

شيرين
شيرين

فى تصعيد جديد ومفاجئ تم فتح باب المرافعة، السبت فى قضية سب وقذف الفنانة شيرين عبد الوهاب للمنتج محمد الشاعر بناءً على طلب قدم للمحكمة من محامي المنتج الشهير لاستكمال المرافعة وتقديم مستندات جديدة وأدلة إضافية تثبت بشكل قطعي إدانة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيما نسب إليها من اتهامات.

وبناء عليه قررت محكمة جنح الشيخ، إعادة المرافعة في قضية اتهام المطربة شيرين عبد الوهاب بسب وقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر؛ وتأجيل القضية لجلسة 2 مارس المقبل.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من المنتج محمد الشاعر؛ يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت رقم 2070 لسنة 2023، أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة واستمعت خلالها لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

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