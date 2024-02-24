يوسف الحسيني: مصر حققت أحلام المستثمرين في الساحل الشمالي

تحدث الإعلامي يوسف الحسيني، عن جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وخاصة ما بعد 2014، وما أسفرت عنه تلك الجهود من بنية تحتية ومشاريع قومية عملاقة.

وأوضح الاعلامي يوسف الحسيني خلال برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الأولى" أنه لولا المشاريع التي أنشأتها الدولة المصرية من شبكات طرق وكباري عملاقة والقطار الكهربائي والقطار فائق السرعة؛ لم تكن أي جهة رغبت في ضخ استثمارات جديدة في الساحل الشمالي.

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني أن الدولة المصرية حققت أحلام المستثمرين في منطقة الساحل الشمالي، عبر تهيئة المناخ العام للاستثمار، بخلاف إنشاء محطة طاقة عملاقة؛ لتغذية تلك المنطقة بالكهرباء، ومحطة تحلية ومشاريع زراعية.

الاستثمارات المناسبة

وقال الإعلامي يوسف الحسيني: "مصر لما عملت كل حاجة لمنطقة الساحل الشمالي؛ عرفت وقدرت تجيب الاستثمارات المناسبة".