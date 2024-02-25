ليبيا تفوز على تونس بهدف نظيف بالبطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول

انتهت مباراة ليبيا وتونس بالبطولة العربية للميني فوتبول المقامة حاليًا علي ملاعب نادي ايروسبورت بتفوق ليبيا بهدف نظيف.

سجل هدف ليبيا والهدف الوحيد في المباراة اللاعب ايوب محمد خليفة في منتصف الشوط الاول من المباراة.

وسبق هذه المباراة مباراة افتتاح البطولة ببن مصر و الصومال والتي انتهت فوز كاسح لمنتخبنا الوطني على نظيره الصومالي بنتيجة 2/14.

وسجل أهداف مصر، محمود الشناوي الذي افتتح أهداف البطولة في الدقيقة 3، عادل مجدي "هدفين"، إيهاب طه، زكريا أحمد"4 أهداف"، طارق باهي، أحمد بخيت "هدفين"، جمال مبروك، أحمد جابر إبراهيم، محمود جمال فاروق. فيما سجل هدفي الصومال، عبدالشكور أحمد، محمد جبريل.

وكان حفل افتتاح البطولة قد شهد مجموعة من العروض الفنية لمجموعة من الأطفال بطلات الجمباز ، وتضمن الحفل عرضا للفنون الشعبية والتنورة، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدمها المطرب الصاعد عمر عبد الوهاب ، والذي قدم مجموعة من الأغاني الوطنية .

ويشارك في البطولة العربية كلًا من: الصومال، ليبيا، تونس، لبنان، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في البطولة:

مصر & تونس في الساعة الخامسة والنصف من مساء الأحد الموافق 25/2/2024

مصر & ليبيا في الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء الموافق 27/2/2024

مصر & لبنان في الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 28/2/2024.