أخبار التكنولوجيا|مشروع ضخم لتطوير روبوتات شبيهة بالبشر بـ2 مليار دولار.. وهلوسة وإجابات غير مفهومة..ماذا حدث لـ ChatGPT ؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفادت صحيفة El Financiero المكسيكية أن حاكم ولاية نويفو ليون، صامويل جارسيا، طلب من شركة "Tesla" تسلا الإعلان عن بدء بناء مصنعها المخطط له في الولاية المكسيكية قريبًا.

بيزوس ينضم إلى نفيديا ومايكروسوفت لتطوير روبوتات شبيهة بالبشر بـ2 مليار دولار

أفادت تقارير بأن رجل الأعمال، جيف بيزوس وشركة نفيديا ومايكروسوفت وعدد من الشركات التكنولوجية الكبرى تستثمر في مشروع ضخم لتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر.



أعلنت شركة جوجل أنه سيتم إيقاف تطبيق الدفع Google Pay في الولايات المتحدة في 4 يونيو القادم، وذلك في محاولة لتبسيط طرق الدفع الخاصة به.



كشف تحقيق داخلي أن شركة ميتا المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram أعطت الأولوية للمال على سلامة الأطفال، كما فشلت في حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على منصتيها.



في عصر يستمر فيه الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق جديدة، لفت التعاون الأخير بين اثنين من الرؤساء التنفيذيين المؤثرين في مجال التكنولوجيا انتباه الجمهور.



على مدار الأيام القليلة الماضية، عبر مستخدمو أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT عن إنزعاجهم الشديد من الردود “ الغريبة” التي أظهرتها الأداة، والتي كانت مخيبة تمامًا لآمال المستخدمين، الأمر الذي جعل بعضهم يصفون الأداة بأنها “ مجنونة” .