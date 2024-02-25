المنتخب الجزائري للجودو يشارك في دورة الألعاب الإفريقية بأكرا

يشارك المنتخب الجزائري للجودو بـ 15 مصارعا من بينهم سبع مصارعات في النسخة الـ13 من دورة الألعاب الإفريقية 2023 التي ستقام فعالياتها من 8 إلى 23 مارس المقبل بالعاصمة الغانية أكرا.

وتضم هذه النسخة 29 منافسة رياضية، منها ثمانية ستكون مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بباريس- 2024 وهي: ألعاب القوى، كرة الريشة، الدراجات، السباحة، تنس الطاولة، التنس، ترياتلون، المصارعة المشتركة.

أما بقية الرياضات المبرمجة في هذه الدورة هي: الكرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة، والملاكمة، الشطرنج، الكريكت، كرة القدم، كرة اليد، الهوكي، الجودو، التايكواندو، الكرة الطائرة، رفع الأثقال واليد الحديدية.