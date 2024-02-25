البقاء لله.. لاعب الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني، تصريحات أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بشأن اتحاد الكرة.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه بموقع فيسبوك: البقاء لله في الكرة المصرية ومحدش يستنى أي تقدم.. هجوم حاد من أسامة حسن على اتحاد الكرة.

وأكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري أنهى كل الاتفاقات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بشأن فسخ عقده وتم توقيع عقد بهذا الاتفاق".

وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "فيتوريا تم الاتفاق بينه وبين وليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني على فسخ العقد والشرط الجزائي وآلية سداده بالفترة المقبلة".