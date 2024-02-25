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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء العدوان المتواصل على غزة

غزة
غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 142 على التوالي.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن عدد من الفلسطينييين استشهدوا وأصيب أخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وكان قد استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون، مساء امس السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للنازحين الفلسطينيين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

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