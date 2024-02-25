عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة بشأن الهجوم الصهيوني على رفح رغم إرسال وفد تفاوضي إلى قطر

نتنياهو
نتنياهو

قال مسؤولون ووسائل إعلام عبرية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق يوم السبت على إرسال مفاوضين إلى قطر لمواصلة المحادثات الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في الحرب وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو الأمريكية.

وبدأت المحادثات في باريس، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد ونظيره في جهاز الأمن الداخلي شين بيت مع وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وقال مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي في مقابلة متلفزة مساء السبت إن "الوفد عاد من باريس و ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق".

وأضاف قبل وقت قصير من الاجتماع الحكومي، طلب المفاوضون التحدث إلى مجلس الوزراء "لإطلاعه على نتائج قمة باريس".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق أن الاجتماع اختتم بموافقة مجلس الوزراء على إرسال وفد إلى قطر في الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات بشأن هدنة مدتها أسابيع تتضمن إطلاق سراح رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

وتصاعدت الضغوط بشكل مطرد على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، حيث تجمع الآلاف في تل أبيب يوم السبت فيما أصبح يعرف باسم "ساحة الرهائن" للمطالبة باتخاذ إجراءات أسرع.

وذكرت القناة 12 العبرية أن مجلس الحرب قرر إرسال وفد إسرائيلي لمواصلة المفاوضات حول صفقة التبادل في قطر.

بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بان مجلس الحرب قرر السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه لقطر لمواصلة محادثات صفقة التبادل و هناك تفاؤل بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان لكن الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح.

وفي مقابلته يوم السبت، قال هنجبي إن إسرائيل تريد إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات 7 أكتوبر، لكنه أضاف: "مثل هذا الاتفاق لا يعني نهاية الحرب".

كما أكد من جديد هدفهم المتمثل في دخول القوات الصهيونية إلى رفح في جنوب غزة، على الرغم من المخاوف الكبيرة بشأن تأثير ذلك على مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا إلى هناك هربا من حرب الإبادة الجماعية ضدهم.

 

إطلاق النار إعلام عبري الأمن القومي الخارجية الإسرائيلي الرهائن المحتجزين الرهائن المحتجزين في غزة الصفقة المحتملة المخابرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

موضوعات متعلقة

روسيا توجه صفعة للغرب رغم العقوبات

مراهنة أمريكية على شبكة سكك حديدية أفريقية بملياري دولار

أرملة نافالني تتهم بوتين بتعذيب زوجها حتى الموت

أكسيوس تكشف عن طلب لإدارة بايدن من الاحتلال بشأن الفلسطينيين

هذا ما حدث لسندات مصر الخارجية بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة العملاق

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال غرب خان يونس

لماذا لم توقف ضربات الجيش الأمريكي الحوثيين

هدنة لــ6 أسابيع.. مسئولو الاحتلال يكشفون ما دار في مباحثات باريس 2

ترشيحاتنا

نظام ضريبي جديد.. كم يخصم من راتبك الشهري بعد زيادة المرتبات 2024؟

إيهود باراك يهاجم نتنياهو: الأزمة أكبر منه ويخاطر بحياة الأسرى

مزيد من الارتفاعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع

فى ذكراه.. خلاف أحمد عقل وعادل إمام انتهى بالمستشفى| اعرف التفاصيل

توقعات بتشكيل حكومة فلسطينية من التكنوقراط في هذا الموعد

رجل يضع الكاتشب على الأوريو لتحقيق المشاهدات.. ماذا حدث له؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يضع الكاتشب على الأوريو لتحقيق المشاهدات.. ماذا حدث له؟

سعر صادم .. حقيبة دينا الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا

رجل طلب موبايل من أمازون.. لن تصدق ماذا وجد

مقطع فيديو لخطوبة طفلين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ