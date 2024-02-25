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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء فعاليات المشاركة المصرية بمعرض بيج فايف السعودية في الرياض

صدى البلد

صرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء بأن الجناح المصري بمعرض بيج 5 السعودية والمقام بالرياض خلال الفترة من26الي29 فبراير الجاري يتضمن مشاركات لعدد 24 شركة مصرية من مختلف قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية.

 

وأفاد بأن القطاعات المشاركة هذا العام تشمل الأسلاك والمسامير ، الطوب الرملى، اسطح الارضيات والحوائط ، كيماويات مواد البناء،  حلول تكنولوجيا مواد البناء، العزل، مخارج الهواء والتكييف،  اكسسوارات الأسقف المعلقة، السقالات المعدنية، الساندوتش بانل، توريدات المطارات، مواسير الصرف والتغذية البلاستيك، الأبواب والشبابيك ال يو بى فى سى الابواب الأرضيات والمطابخ والبرجولات الخشبية، والاكر والكوالين.

مشيرا إلى أنه بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تأتي مشاركة هذا العام بجناح مصري يجمع الشركات علي مساحة 544مترا بالصالات المختلفة للمعرض وذلك لاختلاف طبيعة القطاعات المعروضة هذا العام.

 

هذا ويعتبر السوق السعودي أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الأسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.

بيج 5 مواد البناء السعودية

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