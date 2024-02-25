متخصصون من أفريقيا .. بدء اجتماع مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة

بدأت اليوم اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا و اجتماعات الرؤساء التنفيذين و منتدي شركاء الأعمال ذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا) بفندق لوميريديان مطار القاهرة.

وتناقش الاجتماعات التي تضم أهم المتخصصين في قطاع الطيران في افريقيا دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

دور مهم وفعال

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات ، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.

ويناقش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، المنعقد في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت عنوان "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.

تتناول جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الإستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والإجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية ،وتطوير البنية التحتية , وبناء القدرات و الإدماج الإجتماعى مع تعزيز التطور الإجتماعى و الإقتصادى للدول والإلتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.

كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الإستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا، والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الأفريقية مستقبلاً مع مراعاة أن يكون تصميم وانشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والاجتماعية.