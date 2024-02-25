اقبال كبير علي معرض أهلا رمضان الطوابق فيصل..صور

رصدت عدسة موقع “صدى البلد” إقبال المواطنين علي معرض أهلا رمضان الطوابق فيصل.

وشهدت معارض أهلا رمضان إقبالا كثيفا من المواطنين؛ لشراء السلع الأساسية قبل شهر رمضان والتي تباع بسعر أقل للمواطنين.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: إن معارض أهلا رمضان هي شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدم المعارض السلع للمواطنين بتخفيضات من 10 لـ 30 %.

وأضاف “عز” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن معارض أهلا رمضان تغطي كافة محافظات الجمهورية، حيث يوجد من 3لـ 5 منافذ في كل محافظة بجانب الشوادر والقوافل المتجولة.

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه يتم توفير السلع مباشرة من المصنع للمنفذ لتفادي أي تكاليف إضافية على السلع، مضيفًا أن معارض أهلا رمضان بها مخازن من أجل الإمداد المستمر للسلع.