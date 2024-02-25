صحف السعودية: مصر تستعد لطرح جديد باستثمارات كبيرة للمملكة.. ووفد إسرائيلي إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة الأسرى.. والقاهرة تقيم مخيماً للنازحين

تحت رعاية الملك.. ولي العهد يتوج الحريري بكأس السعودية

رئيس البرلمان العربي يدعو لاجتماع ثلاثي بين لجان فلسطين

قتيل وجريحان في حادث طعن بشمال اليابان

ترامب يهزم هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

رئيس الأرجنتين يعرب عن أمله في فوز ترامب بالانتخابات

تناولت صحف السعودية تطورات الحرب الصهيونية على غزة وفلسطين، والجهود الدولية للحل، والمساعدات المصرية للأهالي من النازحين، بالإضافة إلى أحدث انتصارات الرئيس الأمريكي السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

قالت صحيفة “عكاظ”: “تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة لطرح تطوير منطقة «رأس جميلة» بمدينة شرم الشيخ، التي تطل على البحر الأحمر، باستثمارات سعودية مالية ضخمة، وذلك بعد نجاح صفقة «رأس الحكمة» على البحر المتوسط باستثمارات إماراتية، في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وخطتها للنهوض بالتنمية العمرانية المتكاملة بحلول عام 2052 لمواجهة الزيادة السكانية، فضلاً عن خلق أنشطة اقتصادية متميزة، وتوفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة”.

ويأتي تطوير «رأس جميلة»، التي تبلغ مساحتها 860 ألف فدان، باستثمارات سعودية لم توضح قيمتها بعد – حسب مصدر مصري - بهدف وضعها على خريطة السياحة العالمية، لتكون قِبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض، لموقعها الجغرافي والاستراتيجي المهم، خصوصا بعدما تم وضعها ضمن «المشاريع المصرية الكبرى» لتنمية الساحل الشمالي.

وأضاف المصدر لـ«عكاظ» أن هناك اجتماعا حكوميا مرتقبا للإعلان عن الصفقة، كما حدث من قبل في منطقة «رأس الحكمة»، وربما يكون خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي المرتقب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الجاري، متوقعاً أن يكون من بين بنود الاجتماع الحديث عن منطقة «رأس جميلة» باستثمارات سعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة ومصر، والاستثمار في المشاريع القومية الكبرى، منوهاً إلى أن الاستثمار بأرض «رأس جميلة» لم يكن وليد اليوم، بل كان معروضا عام 2021، ونظراً إلى ظروف «كورونا» وغيرها تم تأجيل الاستثمار بها إلى وقت آخر.

وأوردت صحيفة “الشرق الأوسط”، ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، من أن مجلس الحرب وافق على السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة «حماس».

وقالت الهيئة إن المسئولين الإسرائيليين يضعون جدولاً زمنياً لتنفيذ الصفقة إذا سارت المفاوضات وفق ما هو مخطط له بعد اجتماع للمفاوضين والوسطاء في باريس، وصفه مسئول إسرائيلي بأنه خلق أساساً متيناً للتفاوض.

وتوقعت الهيئة نقلاً عن المسئولين أن يتم تنفيذ الاتفاق قبل حلول شهر رمضان، ليدخل حيز التنفيذ في 10 مارس.

وقالت إنه من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لبحث تفاصيل الاتفاق خلال أيام قليلة.

واجتمع مجلس الحرب في إسرائيل، ليل السبت، بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب ضد «حماس».

وكان وفد إسرائيلي برئاسة رئيس «الموساد» ديفيد بارنياع قد توجه إلى باريس، الجمعة، لمتابعة مشروع هدنة نوقش في العاصمة الفرنسية نهاية يناير، مع نظيريه الأمريكي والمصري ورئيس وزراء قطر.

وقال تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، لقناة «إن 12» الإسرائيلية: «لقد عاد الوفد من باريس، ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق».

ونقلت هيئة البث في وقت سابق عن مصادر مطلعة على محادثات باريس، قولها إنه بحسب الإطار الجديد الذي صادق عليه مجلس الحرب، سيتوقف القتال ليوم واحد مقابل كل محتجز يتم الإفراج عنه، بإجمالي نحو 6 أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصاً.

كما سيتم الإفراج عن 10 سجناء أمنيين فلسطينيين في إسرائيل مقابل الإفراج عن كل محتجز.

وستوافق إسرائيل على أن يعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في شمال القطاع، وكذلك إعادة إعماره.

وذكرت الهيئة أن مصادر إسرائيلية عبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان، وأن هناك إمكانية لإجراء مفاوضات في القاهرة.

غير أنها نقلت في الوقت نفسه عن مسئول أمني قوله إن الصفقة المحتملة لن تمنع تنفيذ عملية برية في رفح.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، ما ذكره تلفزيون «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن مصادر له، يوم أمس، السبت، القول إن مصر بدأت في إقامة مخيم للنازحين الفلسطينيين بخان يونس جنوب قطاع غزة، على أن ينتهي العمل فيه بنهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف التلفزيون أن المخيم سيكون بسعة 400 خيمة، ويتسع لنحو 4000 شخص، وسيكون مزوداً بالكهرباء ودورات المياه «من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين».

وأشار التلفزيون إلى أن إقامة مخيم خان يونس ستعقبه إقامة مخيم آخر شمال دير البلح بوسط قطاع غزة، ومستشفى ميداني ومركزين لتوزيع المساعدات بمدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع.

من اليابان، أوردت الصحيفة، ما قالته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن شخصاً لقي حتفه، وأصيب اثنان، صباح اليوم، الأحد، في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وذكرت الهيئة أن أحد العاملين بالمتجر التابع لسلسلة «سيكومارت» قال للشرطة المحلية، إن رجلاً استخدم ما يشبه سكين المطبخ في سلوك عدائي قبيل الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش أمس، السبت)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعرض ثلاثة من العاملين بالمتجر، تتباين أعمارهم بين الأربعينات والستينات، للطعن، وتم نقل رجل أربعيني إلى المستشفى؛ حيث توفي لاحقاً.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن الشرطة القول إن المصابَين الآخرين، وهما رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.

وأضافت الهيئة أنه تم القبض على عاطل عمره 43 عاماً في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن دونالد ترامب هزم أمس، السبت، نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريين، في الانتخابات التمهيديّة بولاية كارولاينا الجنوبيّة، وفق ما أظهرت توقّعات بثّها عدد من وسائل الإعلام الأميركيّة.

ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تُجسّد جناحاً أكثر اعتدالاً في الحزب الجمهوري؛ خصوصاً أنّ الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لستّ سنوات.

ورغم هزيمتها، أعلنت هايلي عزمها البقاء في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب في كارولاينا الجنوبية.

وقالت هايلي لمؤيديها خلال تجمع في تشارلستون: «لن أتخلى عن هذه المعركة».

وذكرت صحيفة الرياض، أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رعى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، حفل سباق كأس السعودية في نسخته الخامسة، وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية.

وأوردت صحيفة “الرياض”، أن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ثمن مواقف الدول الآسيوية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للمجازر الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الغاشم في قطاع غزة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهود، من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لوقف هذه المجازر، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.

في السياق ذاته، ثمن "العسومي" قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية بإنشاء لجنة خاصة بفلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة، داعياً إلى اجتماع مشترك بين لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ولجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية ولجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن.

وقال إنها ستكون الخطوة الأولى من نوعها من أجل تنسيق الجهود البرلمانية العربية والآسيوية والإسلامية، لنصرة الشعب الفلسطيني في محنته والتي تتطلب تنسيق وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى.

وقالت صحيفة “الرياض” إنه استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، الذي يدخل يومه الثاني والأربعين بعد المئة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال، استهدفت منازل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى، وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف.

كما تعرضت أحياء الصبرة، وتل الهوى، والدرج بمدنية غزة إلى قصف مدفعي مكثف، مخلّفا عشرات الإصابات.

واستشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في النصيرات، والبريج، ودير البلح وسط قطاع غزة.

ومن الرياض، التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعرب عن أمله في فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ميلي لترامب، في مقطع مصور نشره على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: "أنت رئيس عظيم وآمل أن تفوز، وأن أراك رئيسا مرة أخرى"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

واجتمع ميلي مع الرئيس الأمريكي السابق قبل أن يتحدث في "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" في واشنطن، حيث خصص الرئيس الأرجنتيني كلمته لانتقاد الاشتراكية وتدخل الحكومة في الاقتصاد.

وقال ترامب إن ميلي هو رئيس يمكنه "جعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".