محكوم عليه بالإعدام والمؤبد.. سقوط عاطل هارب بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، محكوم عليه فى (4 جنايات "قتل عمد - شروع فى قتل - سرقة بالإكراه" بالإعدام والمؤبد).

كما تم ضبط (عاطلين) بالقاهرة ، محكوم على أحدهما بالإعدام فى قضية "قتل عمد وشروع فى قتل" ومحكوم على الآخر فى (5 جنايات بإجمالى عقوبات بالسجن 18 سنة فى قضايا "قتل عمد - شروع فى قتل – سلاح نارى وذخيرة").

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.