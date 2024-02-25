HONOR Magic 6 Pro.. عملاق هونر الجديد يغزو الأسواق العالمية

كشفت شركة هونر Honor الصينية، من خلال مؤتمر الجوالات العالمي MWC المنعقد حاليا في مدينة برشلونة بإسبانيا، عن مجموعة من منتجاتها الذكية التي ستغزو الأسواق العالمية في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، اعلنت هونر خلال MWC، عن الإصدار الدولي من سلسلة Magic 6، التي ستنضم إليها تشكيلة الهواتف القابلة للطي Magic V2 والجهاز اللوحي Honor Pad 9 والكمبيوتر المحمول MagicBook Pro 16.

مميزات هونر Honor Magic 6 Pro

وقالت شركة هونر الصينية، في الحدث الخاص بها، إن هاتف Honor Magic 6 Pro، يتمتع بعدد من المزايا الحصرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة Magic Portal في واجهة MagicOS 8، وهي واجهة التشغيل الأولى من نوعها في العالم القائمة على السلوكيات، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، وتعمل على تقديم خدمات أسهل للمستخدم، من التسوق إلى المشاركة.

كما تتوافر أيضا منصة HONOR Magic LM، القائمة على الذكاء الاصطناعي أيضا، التي تعمل على مستوى النظام لتحسين المهام مثل إنشاء الفيديوهات والبحث عن الصور، كما تعمل كشريحة أمان للحفاظ على خصوصيتك من خلال تخزين البيانات محليا وتشفيرها.

وذكرت هونر أن هاتف HONOR Magic 6 Pro، يحزم بطارية من السيليكون والكربون بسعة مذهلة قدرها 5600 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع المزدوج Dual SuperCharge لإعادة شحن البطارية بسرعة فائقة.

وأوضحت أنها تهدف للاعتناء بالصحة البصرية لمستخدميها من خلال تزويد شاشة هاتف HONOR Magic 6 Pro بثلاث شهادات عناية بالعين من TUV Rheinland، وشاشة PWM عالية التردد 4320 هرتز، وطبقة HONOR NanoCrystal كطبقة متانة إضافية.

وأكدت هونر على اهتمامها بتطوير تقنيات التصوير الفوتوغرافي، حيث جلب هاتف HONOR Magic 6 Pro الجيل التالي مما تسميه الشركة نظام Falcon Camera، إلى جانب إمكانات AI Motion Sensing التي تكتشف الحركة وتلتقط إطارات متعددة حتى قبل الضغط على الغالق لالتقاط صورة مثالية.

Honor Magic 6 Pro

مواصفات هونر Honor Magic 6 Pro

ويتميز هاتف هونر Honor Magic 6 Pro، فهو يأتي مع شاشة منحنية من نوع OLED LTPO، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2800 × 1280 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع مذهلة تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع.

Honor Magic 6 Pro

وتتميز الشاشة بتقنية عرض LTPO منخفضة الطاقة، مع دقة عرض بمعدل 360 هرتز ودعم تقنية Dolby Vision، ونظام تعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز، كما أنها محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Jurhino glass، مع تصنيف مضاد للسقوط يبلغ 10 أضعاف لتعزيز المتانة.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor Magic 6 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويتوفر الهاتف بتكوينات تخزين مختلفة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، و16 رام + 512 جيجابايت، وخيار أعلى بسعة 16 رام + 1 تيرابايت.

Magic 6 Pro

ويتمتع هاتف هونر Honor Magic 6 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، الرئيسية فائقة الديناميكية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة ذكية متغيرة (f/1.4-f/2.0)، مصحوبة بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة مكبرة بدقة 180 ميجابكسل، تدعم تقريبا بصريا قدره 2.5 مرة، وتقريب رقمي يصل لـ100 ضعف، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة تضم مستشعر بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر TOF.

ويحتوي هاتف هونر Honor Magic 6 Pro، على بطارية كبيرة بقوة 5600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، وزدته الشركة بشريحة C1 لتقوية شبكات الاتصالات، ودعما للاتصال المباشر بخدمة الأقمار الصناعية بأقمار TianTong، ويعمل الهاتف بواجهة هونر الجديدة MagicOS 8.0، المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويباع هاتف هونر Honor Magic 6 Pro، في الأسواق الأوروبية مقابل سعر يبدأ من 1299 يورو (أي ما يعادل 43.421 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت.