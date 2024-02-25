جادريان: غطرسة ترامب تسببت في انهيار إمبراطورية والده المالية

أكد الحكم الذي أصدره القاضي الأمريكي آرثر إنجورون على نهاية لمؤسسة ترامب التي دامت ما يقرب من قرن من الزمان في نيويورك، وفق ما ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصاب مؤسسة ترامب بالعار والخراب بسبب احتياله المالي.

ووفق الحكم يجب على دونالد ترامب دفع غرامات بقيمة 355 مليون دولار.

وتم منعه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، وقد تم منع ابنيه كذلك دونالد جونيور وإريك المديرين التنفيذيين للشركة لمدة عامين.



واعتبرت الصحيفة أن الحكم يعني أن علامة ترامب التجارية أصبحت مرادفة للاحتيال والفشل.

وذكر القاضي في قراره: "من أجل اقتراض المزيد وبأسعار أقل، قدم المتهمون بيانات مالية كاذبة بشكل صارخ للمحاسبين ما قادنا إلى نتيجة مهمة تتمثل في بيانات مالية مزورة”.

وأكد القاضي أنه عند مواجهة المتهمين أثناء المحاكمة أنكروا الحقيقة وأنكروا ما قاله الشهود والخبراء ولم يبقبلوا المسؤولية، ولهذا فإن افتقارهم الكامل للندم هو أمر "يصل إلى حد المرض".

وبموجب هذا الحكم فقد فرط ترامب في مئات الملايين التي ورثها عن أبيه .

وذكرت الصحيفة أن والد ترامب كان من الديمقراطيين وجمع ثروته من خلالهم.