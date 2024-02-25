وزير العمل من بورسعيد: كلها يومين والأسعار هتهدى متقلقوش

طمأن حسن شحاتة، وزير العمل، الشعب المصري، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم الأحد، عن أزمة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تواجه دول العالم.

وقال الوزير، خلال جولته الميدانية بمحافظة بورسعيد، "كلها يومين والأسعار هتهدأ متقلقوش".

وأشار وزير العمل إلى أن هناك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل في مصر وهذا غير مرضي للدولة، لذلك أُطلق مشروع مهني حتى عام 2030 للسماح بمراكز التدريب الخاصة للانضمام إلى منظومة التدريب المهني بهدف الوصول إلى مليون متدرب في السنة.

وأكد الوزير خلال كلمته فى بورسعيد على أنه جرى تسجيل 760 مركز تدريب خاص، لافتا أن المناهج التدريبية التي ستدرس في التدريب المهني بالمراكز الخاصة ستعدها وزارة العمل، كما ستختبر الوزارة المدرب، وستشرف بالكامل على الدورات التدريبية، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بالوصول بالتدريب إلى أوسع نطاق وأكبر عدد.