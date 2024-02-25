نتنياهو يشير إلى عدم اليقين بشأن نتائج محادثات صفقة الرهائن في غزة

في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم اليقين بشأن نتائج المحادثات الجارية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وامتنع نتنياهو عن مناقشة تفاصيل محددة لكنه أكد على ضرورة انخراط حماس في حوار بناء، مشيرًا إلى أنه يجب عليهم "التوصل إلى وضع معقول".

كشف نتنياهو عن خطط لاستراتيجية عسكرية شاملة، بما في ذلك إجلاء المدنيين الفلسطينيين في غزة والقضاء على ما تبقى من قوات حماس. وأكد أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فقد يتأخر التنفيذ، وإذا لم يحدث ذلك فإن إسرائيل ستواصل عملياتها بغض النظر.

تتزامن هذه التصريحات مع تقارير تشير إلى أن قطر ستسهل محادثات الوساطة بين حماس وإسرائيل هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة. وتأتي المحادثات وسط تصاعد التوترات والصراع المستمر في المنطقة.

من الممكن أن يكون لنتائج هذه المحادثات آثار كبيرة على الاستقرار المستقبلي في المنطقة، حيث يواجه الجانبان ضغوطاً للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.