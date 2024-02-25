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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور كامل العدد.. شيرين عبد الوهاب تتألق بأضخم حفلات بيروت |صور

صدى البلد

أحيت النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ضخما على مسرح “فورم دي بيروت” وسط تجهيزات “لايف” بمواصفات عالمية، وبحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وصعدت شيرين عبد الوهاب، على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بكامل أناقتها، وشدت أغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "وحشتينا يا شيرين" والتي من جانبها علقت علي حفاوة الإستقبال قائلة "وانتم كمان وحشتوني".

وقدمت شيرين أبرز أغانيها ومنها "حبه جنة"، "الوتر الحساس"، "كلام عينيه"، " انا فى الغرام" ، "عين وننى" ،"انا كتير" ،"مشاعر" ،"كلها غيرانه" ، "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي"  ، “عين ونني” ، “على بالي” ، “بحبك انت" .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

وكانت شيرين عبد الوهاب تألقت مؤخرا في إحياء ختام حفل اولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشبخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما تصدرت أغنية "الدهب" التى أطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين.

علي مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة وسط تجهيزات غير مسبوقة من أجواء "لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد .


 

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