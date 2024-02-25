حرب مع الجار وتدمير الناتو ومعركة أمريكا الكبرى.. سيناريوهات متوقعة بعد عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة

مع استمرار الحملات الانتخابية في الولايات الأمريكية لاختيار كل حزب مرشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتكشف أجندة فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية، إذا ما فاز في الانتخابات، وتلك الأجندة ترسم صورة قاتمة من شأنها أن تجعل الصدمات شبه اليومية إذا ما فاز في تلك الانتخابات، خصوصا وأنه قد تفجرت بعض التفاصيل بالفعل وتحولت إلى ضجة في الحملة الانتخابية، وذلك بفضل تصريحات ترامب العلنية حول التخلي عن حلفاء الناتو والعمل كـ "ديكتاتور".

وأصبح الواقع داخل أمريكا، أن كلاً من مؤيدي ومنتقدي الرئيس السابق يتوقعون أن ترامب بعد إعادة انتخابه سوف يشن هجوماً أكثر تركيزاً وعدوانية على الوضع الراهن، ليس داخل أمريكا، ولكن في العالم أجمع، ويقولون إنه هذه المرة سيكون أكثر دراية بآليات ممارسة السلطة التنفيذية، فبعد تعيينه هذا العدد الكبير من المحافظين في مناصب قضائية فيدرالية، فإنه سيواجه مقاومة أقل من المحاكم، وسيكون أكثر تصميما على وضع الموالين، وليس التقليديين المهووسين بالقواعد، في مناصب عليا.

وما بين تفكيك الناتو، وقصف المكسيك، مع استخدام الجيش الأمريكي ضد الأمريكان، وغيرها من الموضوعات الشائكة، رصدت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أبرز الملفات الساخنة التي ستكون جزء من ولاية بايدن الثانية إذا ما فاز بالانتخابات، وهي جزء من الأجندة الكاملة، ولكن هذا ما كشفته تصريحاته وحملاته الانتخابية.

خصي علم المناخ

أمضى ترامب فترة ولايته الأولى في تمزيق اللوائح البيئية لإدارة أوباما، ووضع جماعات ضغط الوقود الأحفوري مسؤولة عن الوكالات الرئيسية وانسحب من اتفاقية باريس للمناخ - مما جعل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي رفضت الاتفاقية التاريخية، وبالنسبة للجزء الثاني، يريد أنصاره أن يلاحق ترامب علوم المناخ الفيدرالية نفسها، ويتأكد من عدم إمكانية استخدامها لتوجيه السياسات الحكومية، ولم يرفض ترامب الذهاب إلى هذا الحد خلال فترة ولايته الأولى فحسب، بل استمرت وكالاته في إصدار تقييمات المناخ التي أعلنت أن ارتفاع درجات الحرارة يشكل تهديدًا لمستقبل البلاد، وقبل ثمانية أيام من انتهاء فترة ولايته، قام مكتبه العلمي بالبيت الأبيض بطرد باحثين حزبيين حاولوا إدخال علوم المناخ المنتقاة في سجل الحكومة.

والآن، بينما يهاجم سياسات بايدن البيئية باعتبارها "عملية احتيال خضراء جديدة"، ويصعد هجماته على توربينات الرياح، ويتوقع أنصار ترامب منه أن يأخذ المعركة ضد سياسات المناخ الفيدرالية إلى مستوى أعلى، ويقدم مشروع 2025 مقترحات للإدارة المحافظة القادمة لرفض عقود من الأبحاث التي تظهر العواقب الوخيمة المتزايدة لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون، ومن شأنه أن يحول الوكالات الحكومية الرئيسية مثل وكالة حماية البيئة نحو زيادة إنتاج الوقود الأحفوري بدلاً من حماية الصحة العامة، حتى أن مشروع التراث يقترح إزالة إحدى الهيئات العلمية الرائدة على مستوى العالم، وهي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، واصفا إياها بأنها "واحدة من المحركات الرئيسية لصناعة الإنذار بتغير المناخ".

حرب اقتصادية عالمية.. معارك تجارية ضد المنافسين

ولم يخف ترامب أنه يعتزم ملاحقة تصعيد كبير لأجندته التجارية "أميركا أولا" إذا أعيد انتخابه، مما يزيد من التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية ضد أعداء الولايات المتحدة وحلفائها - أعلى بكثير من المستويات التي سنها خلال فترة ولايته الأولى، وكما كان الحال من قبل، فإن أحد أهدافه الرئيسية ستكون الصين، وقد فرض ترامب تعريفات جمركية على بضائع صينية بقيمة تزيد على 300 مليار دولار بعد فوزه بالبيت الأبيض في عام 2016، وهي الرسوم التي تركتها إدارة بايدن إلى حد كبير. لكن الرئيس السابق تعهد بالذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال إلغاء الوضع التجاري للصين "الدولة الأكثر تفضيلا" ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية صارمة على مجموعة من السلع التجارية، مثل الهواتف الذكية، ومن المرجح أن يؤدي إلى ردود فعل انتقامية واسعة النطاق.

وقال ترامب في مقطع فيديو سياسي في يناير 2023: "الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي، فلا تسمح الصين للشركات الأمريكية بالاستيلاء على بنيتها التحتية الحيوية - ولا ينبغي لأمريكا أن تسمح للصين بالاستيلاء على بنيتنا التحتية الحيوية، فإذا لم نفعل ذلك، فإن الولايات المتحدة ستكون مملوكة للصين، الأمر الذي سيجعلهم سعداء للغاية"، وأضاف ترامب أيضًا إنه سيفرض "خطة مدتها أربع سنوات للتخلص التدريجي من جميع الواردات الصينية من السلع الأساسية - كل شيء من الإلكترونيات إلى الصلب إلى الأدوية"، ووضع قواعد جديدة لمنع الشركات الأمريكية من القيام باستثمارات في الصين.

محاولة قتل السيارة الكهربائية

ولم تحظ السيارات الكهربائية باهتمام كبير من ترامب خلال فترة ولايته الأولى، هذه المرة لا يخفي ازدرائه للتكنولوجيا، حتى أنه أصدر تحية عيد الميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي ودعا أنصار "جنون السيارات الكهربائية بالكامل" إلى "التعفن في الجحيم"، وإذا هزم بايدن، فسيكون لدى ترامب مجال كبير لاستخدام القوة القانونية وراء هجماته، وقد تعهد ترامب خلال تجمع حاشد في شهر يناير بأنه "في اليوم الأول" سيوقف قاعدة التلوث التلقائي القادمة من وكالة حماية البيئة والتي تهدف إلى تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية، واصفا إياها كذبا بـ "تفويض السيارة الكهربائية".

كما تعهد بالتراجع عن اقتراح بايدن العدواني بزيادة معايير الاقتصاد الفيدرالي في استهلاك الوقود، وحتى قبل أن يتولى ترامب منصبه، يمكن للمحكمة العليا أن تسهل طريقه إلى عكس تلك القواعد من خلال إلغاء المبدأ القانوني الذي تقوم عليه، ويشجع مشروع هيريتيدج 2025 أيضًا ترامب على ملاحقة سلطة التنازل الفيدرالية التي تسمح لولاية كاليفورنيا بوضع معايير المركبات الخاصة بها ، والتي استخدمتها هي والولايات الأخرى لوضع قواعد تأمر بالتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين، وحظر ترامب إعفاء الولاية في عام 2019 ، لكن إدارة بايدن سرعان ما استعادته.

تحييد هيئة مراقبة قرصنة الانتخابات الفيدرالية

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد حظيت ادعاءات ترامب الكاذبة بأن المتسللين المتحالفين مع بايدن سرقوا انتخابات عام 2020 بفضح قوي من مصدر قريب من المنزل – الوكالة الإلكترونية في وزارة الأمن الداخلي التابعة لترامب، وفي فترة ولاية ثانية، ستتاح لترامب الفرصة لملء وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي بالموالين العازمين على التخلي عن المعركة ضد التضليل عبر الإنترنت، وقد نمت الوكالة التي يبلغ عمرها خمس سنوات تقريبًا، والمكلفة بحماية الشبكات الأمريكية الحساسة من الاختراقات والتهديدات الجسدية، بسرعة منذ أن أنشأها ترامب لأول مرة في عام 2018، لكنه وغيره من النقاد المحافظين داخل وخارج الكابيتول هيل شعروا بالغضب من CISA منذ تأسيسها، ودحض المخرج آنذاك، كريس كريبس، علنًا مزاعم الرئيس السابق بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع في عام 2020.

ولا تزال CISA تعاني من هجمات المحافظين، وتشمل هذه الدعاوى القضائية المعلقة من المدعين العامين الجمهوريين الذين يزعمون أن CISA والوكالات الحكومية الأخرى قامت بإسكات الأصوات المحافظة عبر الإنترنت في الفترة التي سبقت تلك الانتخابات وأثناء جائحة كوفيد - 19 – وهي الاتهامات التي تنفيها CISA، وبالفعل، دفعت الضغوط الجمهورية CISA إلى الحد من عملها التضليلي، وكدليل على الاتجاه الذي قد يتجه إليه ترامب في فترة ولاية ثانية، أطلق المشرعون اليمينيون المتطرفون في مجلس النواب محاولة فاشلة لخفض ميزانية CISA البالغة 2 مليار دولار بمقدار الربع في الخريف الماضي، على الرغم من أن جزءًا صغيرًا فقط من هذه الأموال يذهب إلى مكافحة الخدع عبر الإنترنت.

قصف المكسيك؟

وكذلك تعهد ترامب بمهاجمة عصابات المخدرات المكسيكية كجزء من جهوده لإبقاء مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة خارج البلاد - مما وضعه بشكل مباشر في تناغم مع مجموعة متزايدة من المشرعين الجمهوريين الذين أعربوا عن انفتاحهم على العمل العسكري على أراضي الولايات المتحدة الجارة الجنوبية، ومثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك وتؤدي إلى ارتفاع كبير في طلبات اللجوء على الحدود، وسيكون لدى الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة طلبات لجوء أقوى إذا كانوا فارين من العنف.

وقد دفع المشرعون من الحزب الجمهوري بشكل متزايد إلى تصنيف عصابات المخدرات على أنها منظمات إرهابية أجنبية، وتقبلوا فكرة استخدام القوة العسكرية ضدهم، وترامب منفتح على ذلك أيضًا، وقد ناقش إرسال "قوات خاصة" واستخدام "الحرب السيبرانية" لاستهداف زعماء العصابات، "تمامًا كما أسقطنا داعش وخلافة داعش"، ووفقًا لقصة نشرتها مجلة رولينج ستون فقد طلب "خطط قتالية" لضرب المكسيك، وعندما كان رئيسا، فكر ترامب في استخدام الصواريخ لتدمير مختبرات المخدرات في المكسيك، حسبما كتب وزير الدفاع السابق مارك إسبر في كتاب صدر عام 2022، ووصف إسبر الفكرة لاحقا بأنها “سخيفة”.

نشر القوات الأمريكية ضد الأمريكيين

قبل أربع سنوات، أحجم ترامب عن تفعيل قانون التمرد لنشر القوات الفيدرالية في المدن الداخلية حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، وقد قال أنه لن يتراجع مرة أخرى، وتحدث ترامب أمام جمهور في ولاية أيوا في نوفمبر قائلا : "أحد الأشياء الأخرى التي سأفعلها - لأنه من المفترض ألا تشارك في ذلك - كل ما عليك فعله هو أن يطلب منك الحاكم أو رئيس البلدية الحضور، وفي المرة القادمة، أنا لا أنتظر."

ولم يقدم تفاصيل أو كيف يمكن أن يستخدم القوات على وجه التحديد، لكنه وصف في ظهوره في ولاية أيوا المدينتين اللتين يديرهما الديمقراطيون، نيويورك وشيكاغو، بـ"أوكار الجريمة"، ويصف نشطاء الحقوق المدنية والمشرعون الديمقراطيون تصريحاته بأنها مثيرة للقلق لأنه من غير القانوني بشكل عام استخدام الجيش لإنفاذ القانون المحلي، لكن قانون 1792 يسمح باستثناء للرئيس للقيام بذلك لقمع التمرد أو العنف.

التخلي عن الناتو

وأثار ترامب أيضا، عاصفة عبر الأطلسي هذا الشهر عندما قال إنه "سيشجع" الهجمات الروسية على أعضاء الناتو الذين يفشلون في إنفاق ما يكفي على الدفاع، ولكنها لم تكن المرة الأولى التي يعبر فيها عن سخريته من أحد أكثر التزامات الحلف جدية، وهو أن تقوم دوله بمساعدة عضو آخر يواجه هجومًا عسكريًا، فخلال حملته الأولى في عام 2016، قال ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إنه لن يدافع عن دول الناتو الأخرى إلا إذا "أوفت بالتزاماتها تجاهنا"، وبعد عامين كرئيس، حذر خلال قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل من أن الحلفاء سيواجهون "عواقب وخيمة" إذا لم يزيدوا إنفاقهم، وأن الولايات المتحدة يمكن أن "تمضي في طريقها الخاص" - وهي الكلمات التي فسرها بعض القادة على أنها تهديد للانسحاب من التحالف، كما رفض حلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه "عفا عليه الزمن".

وقال مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون، لقناة MSNBC، وسط الغضب بشأن تصريحات ترامب الأخيرة، إنه إذا أعيد انتخابه، فقد ينسحب بالفعل هذه المرة، وأضاف: "عندما يقول إنه يريد الخروج من الناتو، أعتقد أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للغاية، وستكون له آثار سلبية كبيرة على الولايات المتحدة، ليس فقط في شمال الأطلسي، ولكن في جميع أنحاء العالم، فمن شأن انسحاب الولايات المتحدة أن يزيد من النفوذ الروسي في أوروبا، حيث أدت حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا إلى دفع القوات الروسية إلى عتبة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".