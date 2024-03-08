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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

103 كتيبة الشهداء| الشهيد عاصم محمد واجه الإرهاب في شمال سيناء ببسالة .. وحقق أمنيته باللحاق ببمنسى وحسانين

صدى البلد

تحيي مصر والقوات المسلحة في التاسع من مارس من كل عام ذكرى يوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذي استشهد عام 1969 على الجبهة وسط جنوده، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

وعلى مدار التاريخ، قدم الجيش المصري بعطاء أبنائه وتضحياتهم جيلًا بعد جيل، نماذج فريدة للعمل والعطاء بكل الصدق والشرف، حافظوا فيها على أمن الوطن وحماية ثوابته واستقراره، في إيمان كامل بأنه لا تفريط في أمن مصر القومي مهما كانت التضحيات.

وبمناسبة ذكرى يوم الشهيد، يستعرض "صدى البلد" بطولات الشهيد عقيد أ.ح عاصم محمد عصام قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في 6 نوفمبر عام 2022 بشمال سيناء أثناء تنفيذ تمشيط محيط منطقة جلبانة في مدينة بئر العبد.

الشهيد أن العقيد أ.ح عاصم محمد عصام كان شديد التواضع والوداعة وكان محب للجميع، وعلاقته بضباطه وجنوده كانت علاقة إنسانية لأبعد مدى وكان يتعامل معهم بكل حب وإخلاص.

دورات داخلية وخارجية

حصل الشهيد العقيد عاصم محمد عصام على العديد من الدورات التدريبة الداخلية والخارجية من فرق تدريبة من الولايات المتحدة مثل فرقة "السيل تيم" وفرقة القفز الحر، كما حصل الشهيد على العديد من الدورات العسكرية في كلية القادة والأركان ومن الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

الكتيبة 103 .. كتيبة الشهداء

تولى العقيد أ.ح عاصم محمد عصام مهمام الكتيبة 103 صاعقة بعد استشهاد العقيد أ.ح أحمد منسي الذ تولي مهام الكتيبة بعد استشهاد العقيد أ.ح رامي حسنين، حيث أطلق على الكتيبة أسم كتيبة الشهداء نظرا لما قدمته من تضحيات وبطولات أثناء محاربة الإرهاب في شمال سيناء.

والشهيد كان محبوبا من جميع قادته وضباطه وجنوده، حيث تلقى إشادات كثيرة من قادة القوات المسلحة نتيجة النجاحات التي كان يحققها في مواجتهه للعناصر الإرهابية والتكفيرية، كما نجح الشهيد  بالتعاون مع ضباطه وجنوده في الأيام الأخيرة قبل استشهاده في قتل 13 عنصر إرهابي وتكفيري في يوم واحد.

استشهاد البطل

استشهد العقيد أ.ح عاصم محمد عصام ومعه آخرين أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية في إحدى المناطق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وأثناء المطاردة كان أحد الأفراد الإرهابيين متربص داخل منطقة كثيفة الأشجار وقام باستهداف الشهيد، ونجح زملاء الشهيد في استهداف العنصر الإرهابي ومعه آخرين في نفس الوقت وقاموا بأخذ ثأر الشهيد عاصم. 

تكريم الشهيد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم اسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين عبدالرحمن في الندوة التثقيفية السابعة والثلاثون التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتسلمت التكريم أرملته الدكتورة أميرة عمرو محمد رضا ووالدته وفاء خليل حسن ووالده محمد عصام الدين وابنته يمنى، كما تم إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس محافظة الجيزة.

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