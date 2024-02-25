بدء عزاء الدكتور هاني الناظر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

بدأ منذ قليل، عزاء الدكتور هاني الناظر ، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجله الدكتور محمد الناظر وزوجته الدكتورة عزة سري الدين لاستقبال المعزين.

كان الدكتور هاني ناظر يخصص وقتا يوميا؛ للإجابة على أسئلة المتابعين على “فيس بوك”، والخاصة بالأمراض الجلدية المختلفة، ويصف لهم روشتات علاج مجانا.

وأعلن الدكتور محمد الناظر، موعد عزاء والده الدكتور هانى الناظر، الذي وافته المنية الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، على أن يكون العزاء مساء اليوم الأحد 25 فبراير، داخل قاعة الرزاق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كان قد شيّع جثمان الدكتور هاني الناظر، من مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء

وكتب الدكتور محمد هاني الناظر، ابن الدكتور هاني الناظر، ، منشورا، على صفحته على “فيس بوك”، يعلن فيه استكمال مسيرة والده في الإجابة على أسئلة المرضى.

وأثار خبر وفاة الدكتور هاني الناظر، ، حالة كبيرة من الحزن بين محبيه، وجمهور السوشيال ميديا، خاصة أنه مشهور بحب الخير.

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