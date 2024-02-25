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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خروجه على نقالة.. تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو بمباراة أبو سليم الليبي

زيزو
زيزو

فاز فريق الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند، عبر حسابه على “فيس بوك”/ "كدمة بسيطة فى الأنكل ... سلامات يا زيزو"

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 

وضمن الزمالك التأهل لربع نهائي الكونفدرالية متصدرا مجموعته ويتبقى له جولة في دور المجموعات، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الزمالك 13 نقطة.

2- أبو سليم الليبي 9 نقاط.

3-ساجرادا الأنجولي 4 نقاط.

4- سوار الغيني دون نقاط.

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