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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تصدير 5% من الكهرباء.. تفاصيل مشروع تنموي بين مصر وإيطاليا| فيديو

المهندس إبراهيم محروس،
المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي لـ الطاقة

قال المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة، إن مصر تمتلك موقعا جغرافيا يميزها عن الدول الأخرى، ومنذ 2014 والقيادة السياسية حملت على عاتقها جعل الطاقة عنصرا تنمويا، ومشروع حياة كريمة عمل على إصلاح البنية التحتية للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الجمهورية.

وأكد إبراهيم محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "شيماء موسى"، ببرنامج "بيزنس"، المذاع على "قناة صدى البلد 2"، أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الكهرباء يتعدى 52 جيجا وات، وخلال 2030 سيصل إلى 160 جيجا وات، الأمر الذي يجعل مصر مؤهلة للتصدير للخارج.

وأضاف عضو المجلس العربي لـ الطاقة، أن هناك مشروعا تنمويا بين مصر وإيطاليا لتصدير 5% من الكهرباء، كبداية قوية تجعل مصر في مقدمة الدول بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن مصر ستصدر الكهرباء للعديد من الدول من مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى المملكة السعودية، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وجنوب السودان، والعراق، من (القطاع الأخضر)، وهو مفيد للبيئة، عكس الوقود الأحفوري.

وأوضح أن مصر تمتلك العديد من مصادر الطاقة، مثل “محطة بنبان في أسوان، محطة الرياح في الزعفران، الهيدروجين الأخضر”، وستصبح نقطة انطلاق قوية لتوزيع الكهرباء لدول العالم.

الطاقة المجلس العربي الكهرباء مصر إيطاليا

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