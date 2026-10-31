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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الهزيمة.. رأفت خليل أفضل لاعب في مباراة سيراميكا وزد

رأفت خليل
رأفت خليل
إسلام مقلد

حصد رأفت خليل لاعب فريق زد جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز سيراميكا 2-1، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وفاز رأفت خليل بالجائزة بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد خلال اللقاء.

فوز سيراميكا كليوباترا

خطف فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مستحقا من فريق زد بنتيجة 2-1، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وسجل هدفي سيراميكا كليوباترا كل من محمد رضا بوبو وخالد النبريصي في الدقيقتين 87 و90+6 من عمر اللقاء.

وكان زد افتتح التسجيل عن طريق رأفت خليل في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد زد عند النقطة 11 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: فوزي الحناوي - محمد المغربي - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - أحمد بلحاج - عمرو السولية  - بيتر كوركيس - صديق إيجولا.

خط الهجوم: جراديشار.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد بسام - معاذ أحمد - چاستيس آرثر - كريم نيدفيد - سمير العراقي  - محمد رضا بوبو  - محمد شيكا - خالد النبرصي - مروان عثمان.

رأفت خليل فريق زد زد سيراميكا كليوباترا بطولة الدوري العام

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