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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدًا.. منتخب التشيك لليد يصل لمواجهة شابات وناشئات مصر استعدادًا لبطولتي العالم

بطولة العالم
بطولة العالم

يصل منتخب التشيك للشابات لكرة اليد مواليد 2004 إلى القاهرة، مساء غدٍ الإثنين، لمواجهة منتخبي الشابات والناشئات وديًا استعدادا لبطولتي العالم عام 2024.

ويشارك منتخب مصر للشابات مواليد 2004 في بطولة العالم التي تستضيفها مقدونيا يونيو المقبل، بينما يشارك منتخب مصر للناشئات مواليد 2006 في بطولة العالم التي تستضيفها الصين أغسطس المقبل.

وقال عبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات لكرة اليد إن منتخب التشيك سيلعب مع منتخب الناشئات مباراة ودية بعد غدٍ الثلاثاء، ويلعب مباراتين وديتين مع منتخب الشابات الخميس والجمعة، على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وأكد عبد الوهاب أن منتخبي الشابات والناشئات يستعدان بشكل جيد للمشاركة في بطولتي العالم المقرر إقامتهما العام الجاري في مقدونيا والصين.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات مواليد 2006: في حراسة المرمى: مايا عبد العال - سلمي ياسر - حنين جمال - ملك عبد العزيز، واللاعبات: جودي عريبي - نهي إيهاب - شهد صفي - هنا الشاذلي - جودي وليد - سلمي نعمان - سما يامن - ملك عمرو - رقية ياسر - ندي تامر - ملك طه - بسملة أحمد - جني محمود.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات: أحمد سمير مديرًا فنيًا - أحمد حسن مدرب عام - محمد عباس مدربًا لحراس المرمى - منة الله كرم مدير إداري – الدكتورة منة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي - حازم حامد محلل الأداء.

وتضم قائمة منتخب الشابات 2004: في حراسة المرمى: سارة علوي - لبنى أشرف - جهاد وائل - جنة نور، واللاعبات: مريم عمر - لوجين أسامة - تقى كامل - نادين طارق - ملك أحمد - نوال خليل - جنى صلاح - كنزي حاتم - إنجي إبراهيم - فاطمة محمود - شروق محمود.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشابات: رامي عبد اللطيف مديرًا فنيًا - محمد عباس مدربًا لحراس المرمى - منة الله كرم مدير إداري – الدكتورة ماهيتاب محمد أخصائي العلاج الطبيعي - حازم حامد محلل الأداء.

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