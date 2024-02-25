بعد الفوز على أبوسليم | موعد مباراة الزمالك المقبلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية في السابعة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 14 ببطولة الدوري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

بعد فوز الزمالك اليوم على أبو سليم يرفع رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين توقف رصيد بو سليم عند 9 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة.